Circo Orfei, oggi in scena l’ultimo show

Oggi è l’ultimo giorno in cui è possibile vedere gli spettacoli al Circo Armando Orfei allestito in via Litorale Marina nei pressi di Atlantica Bingo, fra la vecchia e la nuova Statale Adriatica. Lo spettacolo si terrà alle 21.30 ed è possibile anche acquistare i biglietti in prevendita su spettacoli24.it. Per informazioni telefonare al 328-9573967 oppure recarsi in via Litorale Marina. Il Circo Armando Orfei attualmente è in tournèe con un nutrito numero di artisti italiani e stranieri, che presentano nuove esibizioni.