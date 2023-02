Le votazioni degli iscritti del Pd negli ultimi quattro circoli tenutesi venerdì sera hanno lievemente ridotto la percentuale del successo, che pure resta nettissimo, del presidente regionale Stefano Bonaccini nel percorso congressuale relativo al pronunciamento sulel quattro mozioni, rispetto gli altri candidati. I riusltati definitivi diffusi ieri dal Partito Democratico vedono Stefano Bonaccini primo per dstacco con 292 voti (59,47%), seguito da Elly Schlein 125 ((25,46%), Gianni Cuperlo 55 (11,20%) e Paola De Micheli 19 (3,87).

In tutto gli iscritti votanti sono stati 497 e ci sono state sei schede nulle. Gli iscritti al partito democratco cesenate sono 2.100, quindi ha votato un iscritto su quattro. Hanno partecipato al voto anche una trentina di iscritti ad Articolo 1. Il voto ha coinvolto 26 circoli del Cesenate, circa la metà a Cesena; varie assemblee si sono tenute con due o più circoli accorpati, ad esempio quelli di Bagno di Romagna e Verghereto. I due candidati più votati al ivello nazionale, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, si contenderanno la segreteria nazionale del Pd alle primarie domenica 26 febbraio in cui potranno votare anche i non iscritti, che si riconoscono nei valori del Pd.