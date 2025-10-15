Circolo Cesenatico, Kuka 45ª alla Barcolana

Il Circolo Vela Cesenatico ha ottenuto un buon risultato all’edizione 2025 della Barcolana. L’imbarcazione Kuka ha portato in alto i colori della Romagna nella regata più affollata del mondo. Fra le 1.860 barche partecipanti, lo Sly 42 di 13 metri di lunghezza, una barca da crociera progettata e costruita in Romagna, ha tagliato il traguardo al 45° posto assoluto, quinta nella propria categoria e seconda tra le imbarcazioni da crociera.

In una nota il sodalizio velico cesenaticense parla di un risultato di altissimo livello, ottenuto grazie a una prestazione tatticamente perfetta e a un equipaggio compatto e determinato. Le condizioni meteo nel Golfo di Trieste erano tutt’altro che semplici, con vento debole ed irregolare, attorno ai 4-6 nodi e frequenti rotazioni, che hanno reso la regata un banco di prova di sensibilità e lettura del campo.

In uno scenario dove le grandi barche potevano contare su mezzi e superfici veliche imponenti, Kuka ha saputo sfruttare al massimo ogni refolo, interpretando il vento con lucidità e tempismo. La scelta tattica di partire al centro della linea, evitando gli affollamenti delle estremità e posizionandosi subito a ridosso del gruppo di testa dominato dai maxi yacht, si è rivelata vincente. Da lì, una conduzione pulita e continua ha permesso di mantenere una posizione di rilievo lungo tutto il percorso, valorizzando le qualità marine dello Sly 42 e la perfetta sinergia dell’equipaggio.

A bordo c’erano l’armatore e timoniere Roberto Casadei, il randista Riccardo Mellina Gottardo, il tattico Teo Di Battista (fresco argento al Campionato Europeo Classe A Catamarani), il prodiere Guido Longhi, con Matteo Montanari, Manfredo Pollini, Franco Isolani ed il presidente la presenza del presidente del circolo Gian Marco Venturi, che ha voluto essere parte dell’avventura triestina.

"È stata una Barcolana emozionante e tutt’altro che semplice – ha detto Casadei –, con così poco vento la regata si è giocata tutta sulle scelte di posizione e sul coordinamento dell’equipaggio. Abbiamo scelto il centro, credendo nella nostra velocità e nella capacità di leggere i salti di vento, e la strategia ha pagato. Siamo molto orgogliosi del piazzamento".

Dopo il brillante risultato di Trieste, l’equipaggio di Kuka sarà nuovamente in mare domenica prossima per la Veleziana, la regata che riunisce a Venezia oltre duecento imbarcazioni.