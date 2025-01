Circolo Tennis di via Abba, ok al progetto da 180mila euro

La Giunta ha approvato il progetto di riqualificazione del Circolo Tennis di viale Cesare Abba, nella caratteristica zona verde affacciata sul mare centro Boschetto, dove i lavori per 180mila euro saranno realizzati dal raggruppamento temporaneo di imprese ’Il Circolino’, formato da Be Padel Cesena e Tennis Club Parckin. La società si è aggiudicata la gestione dell’impianto comunale per 8 anni con un progetto che contiene una serie di interventi di miglioramento.

Il Circolo si potrà consolidare come polo sportivo della zona di Levante, andando a completare l’offerta per gli sport di "racchetta" insieme al Circolo Tennis di via Magellano che si trova invece a Ponente. L’intervento prevede la conversione di due campi da tennis per la realizzazione di 2 nuovi campi da padel, un campo da pickeball e un campo da rapatennis. Si procederà alla sostituzione della caldaia e relativi interventi accessori per la sostituzione del generatore di calore del fabbricato che ospita il bar e gli spogliatoi.

Nei campi da tennis esistenti sarà realizzata un’operazione di relamping e piantumata una siepe lungo tutto il perimetro della struttura. Si procederà all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’attuale gestione del Circolo rimarrà operativa fino al 2032.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Gaia Morara credono nel progetto: "Abbiamo approvato degli interventi importanti, che ci permettono di migliorare ulteriormente l’offerta sportiva. Il bando che abbiamo strutturato ha dato ottimi risultati, il Comune non richiede canoni per la gestione, ma in cambio ha un importante investimento per migliorare l’impianto comunale centrale".