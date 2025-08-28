Circolo Vela, festa dei soci: "Sport, ma pure sociale"

La quiete prima della tempesta. Sabato sera, prima dell’evento meteorologico estremo che ha fatto dei danni, al Circolo Vela Cesenatico si è tenuta la tradizionale cena conviviale del sodalizio. Ottanta soci con le rispettive famiglie, si sono ritrovati di sera sulla spiaggia che solitamente frequentano di giorno. Tra una portata e l’altra, non sono mancati momenti di riflessione. Il presidente Gian Marco Venturi ha fatto il punto sull’andamento della stagione, ricordando i traguardi raggiunti e le nuove sfide da affrontare: "Il Circolo Vela non è soltanto un luogo di sport e di mare, ma un centro vivo e propositivo, capace di intrecciare l’attività agonistica con iniziative educative, sociali e solidali".

Sono stati ricordati i rapporti con l’associazione ’Quelli di Sempre’, Famiglie Ragazzi Down e Lega Italiana Fibrosi Cistica, con cui vengono organizzate uscite in barca di velaterapia; l’Università di Bologna con cui il Circolo collabora nel progetto Lifeel per la salvaguardia dell’anguilla europea, l’Istituto Tecnico Garibaldi - Da Vinci di Cesena, che porta i propri studenti in mare per esperienze di avvicinamento alla vela, ed il Rotary Cesenatico Mare, che affianca il Circolo in iniziative solidali e di promozione sportiva. Fra i prossimi appuntamenti, il 6 settembre è in programma la cena di fine stagione, organizzata congiuntamente al Circolo Nautico Cesenatico, il 7 settembre si terrà la tradizionale regata di fine estate, aperta a derive e catamarani, che porterà in mare numerosi equipaggi per una giornata di sport e spettacolo davanti al porto canale. Il 21 settembre è in calendario la regata zonale Laser, molto attesa soprattutto dai giovani velisti dell’XI zona Fiv. Se la cena del sabato è stata una festa, il risveglio della domenica ha purtroppo riservato un’amara sorpresa.

Anche il Circolo Vela Cesenatico è stato infatti colpito dall’ondata di maltempo che ha devastato la costa. Le strutture della sede hanno riportato danni significativi e diverse imbarcazioni dei soci sono state seriamente compromesse. Di fronte a questa difficoltà, la comunità del Circolo ha dato prova di straordinaria compattezza. Già dalle prime ore del mattino i soci si sono messi all’opera per ripristinare la sede e mettere in sicurezza le barche. Grazie a un impegno collettivo encomiabile, già nella tarda mattinata di domenica il Circolo era pienamente operativo e persino la scuola vela ha potuto riprendere le attività. "E’ stato un segno concreto della forza e della resilienza che caratterizzano da sempre il sodalizio e i suoi soci – ha concluso il presidente Gian Marco Venturi –, capaci di trasformare anche le difficoltà in un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e la passione comune per la vela".

Giacomo Mascellani