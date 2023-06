Circolo Vela, tutto pronto per i Mondiali

di Giacomo Mascellani

Il momento d’oro della vela, a Cesenatico coinvolge diverse realtà che, anche attraverso lo sport, riescono a portare a termine progetti ambiziosi e di grande rilevanza sociale.

Alla tradizionale ’Cena di inizio estate’ organizzata al circolo vela di Cesenatico, sulla spiaggia di Ponente in via Pian del Carpine, hanno partecipato 120 persone, in gran parte velisti, ma anche esponenti del Rotary Club Cesenatico Mare, del Rotary Club Forlì, della sezione Romagna della Lifc (Lega italiana fibrosi cistica), e del Centro di cura Fibrosi Cistica di Cesena.

Al grande evento che apre la stagione dei velisti, si è parlato ovviamente del Campionato del mondo della categoria ’Hobie Cat’ che il circolo vela di Cesenatico organizzerà dall’11 al 21 luglio, con il presidente Stefano Morgagni e i suoi soci pronti a mettere in acqua ben 200 barche provenienti da tutte le parti del mondo: "E’ un momento molto atteso e come organizzatori siamo pronti ad impiegare 20 imbarcazioni di servizio al mondiale, più il personale a terra, con il coinvolgimento di 60 volontari. Oltre a noi del circolo vela di Cesenatico, abbiamo il supporto della Congrega velisti di Cesenatico, del circolo nautico e del windsurf club di Cesenatico. In sostanza proprio tutto il mondo della vela che ha sede in città si è unito, per quella che sarà una grande manifestazione di festa, dove utilizzeremo ampi spazi della spiaggia di Ponente".

Alla serata hanno partecipato anche dei campioni del mondo, tra cui Alberto Babbi, al quale è stato conferito il ruolo di socio onorario del circolo vela di Cesenatico, in un momento di grande emozione e applausi scroscianti dedicati al campione cesenate. In questo ambiente hanno unito le forze esponenti a vari livelli delle maggiori città della provincia di Forlì-Cesena, a conferma del fatto che lo sport ha sempre un ruolo importante nel fare da collante e nel consentire gli incontri tra realtà importanti e diverse del territorio.

L’occasione è stata la presentazione del progetto di inclusione ’Una Vela per respirare liberi’, una iniziativa nata lo scorso e molto apprezzata dai bambini e dai ragazzi affetti da fibrosi cistica, i quali fanno riferimento all’ospedale Bufalini di Cesena, dove quotidianamente sono curati ed assistiti per l’eccessiva produzione di muco nei polmoni, che causa seri problemi all’apparato respiratorio e non solo. L’aria marina ricca di sale, è considerata un aerosol naturale e così Elena Balestri, fisioterapista del centro di cura fibrosi cistica di Cesena, di cui è responsabile la dottoressa Maura Ambroni, ha avuto l’idea di sperimentare la vela, sempre per migliorare la respirazione.

Il presidente del circolo vela di Cesenatico, Stefano Morgagni, ed il presidente del Rotary club Cesenatico Mare, Francesco Gori, si sono impegnati per concretizzare questo progetto, che proseguirà anche questa estate, sempre con il supporto della Lifc Romagna a partire dal segretario Gaia Fabbri e del team del Bufalini, che sono anch’essi intervenuti durante il partecipato incontro".

Nel corso della serata sono intervenuti a dare manforte anche il presidente ed il segretario del Rotary Club Forlì, rispettivamente Filippo Cicognani e Giovanna Ferrini, sempre molto stimati a Cesenatico. A Stefano Morgagni è stato conferito il titolo di socio onorario del Rotary club Cesenatico Mare, a suggellare la grande amicizia e la collaborazione tra velisti e rotariani.