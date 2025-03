"Circonvallazione, il progetto è una ‘pezza’ che non risolve i problemi"

Martedì 18 marzo sono stato alla presentazione della variante stradale della via Cervese, un’opera attesa da almeno 60 anni, con lo scopo di togliere il traffico di passaggio dagli abitati di Villa Calabra e Calabrina. Il sindaco ha inoltre precisato che la variante sarà una strada per favorire il raggiungimento dalla costa, non solo per i villeggianti che vi transitano, ma anche per gli spostamenti verso il nuovo ospedale che sorgerà nei pressi del casello A14 Cesena.

L’attuale proposta comunale e provinciale per gli abitati di Villa Calabra e Calabrina è una specie di serpente stradale che corre dietro gli abitati driblando le diverse costruzioni presenti, 3 km, 4 rotonde. La proposta è stata motivata dal fatto che ci sono troppe case da evitare e poderi da non frammentare, e tenuto conto delle lamentele sentite la sera della presentazione, non ha accontentato nessuno. Ci manca una variante all’abitato di Montaletto con qualche altra rotonda e poi avremo 9 km da far ‘girare la testa’. Tutte pezze che non risolvono il problema di fondo: la vecchia strada per i residenti, la nuova strada come collegamento veloce con la SS Adriatica.

Quello che io però vorrei mettere in evidenza, non è un giudizio sull’opera mediocre di per sé, ma la totale mancanza di visione e di prospettiva futura delle amministrazioni e delle opposizioni. Sulla costa, vicinissime alla città, ci sono due realtà, Cervia e Cesenatico, che insieme sono la metà di Cesena, fortemente legate alla città, che gravitano in buona parte su Cesena da sempre, che potrebbero essere meglio integrate e che sono due perle di attrazione turistica, un enorme bacino che potrebbe essere attratto, organizzando mostre, concerti, spettacoli, ecc...realizzando quel progetto di città turistica che si vorrebbe da molti anni.... con scarsa convinzione.

Ci sarà il nuovo ospedale a 10 km dalla costa, ad incrementare il traffico, oltre al flusso turistico, oltre ai residenti delle 3 realtà vicine che si spostano. Rispetto alla previsione fatta nel PR del 69, la situazione traffico è notevolmente peggiorata, e se era un’arteria valida allora, figuriamoci oggi. Perché non si può realizzare una nuova strada che vada diretta dal casello A14 Cesena fin dopo l’abitato di Montaletto, anche a sole due corsie larghe, in modo da evitare ogni centro abitato e favorire gli spostamenti che come ha sottolineato anche il sindaco, sono fonte di crescita e vitalità economica?

Silvano Torelli