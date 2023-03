Circuiti Dinamici gestirà la ’Stazione degli Artisti’

Sarà l’associazione Circuiti Dinamici a gestire per tre anni la ’Stazione degli Artisti’ spazio comunale dedicato all’arte e alla creatività. L’associazione, con le curatrici Angela Molari, Sonia Catena e Chiara Pavolucci, che già lo scorso anno l’aveva gestita in via sperimentale, si è aggiudicata la gestione triennale a seguito di un percorso di co-progettazione e co-programmazione condotto dal Comune attraverso un avviso pubblico rivolto alle realtà del terzo settore.

"Il Comune resta capofila di un percorso di innesco e promozione di residenze artistiche sul territorio - spiega l’assessora alla cultura Serena Zavalloni - Da Casa Fellini alla Stazione degli Artisti, sono tanti gli spazi che permettono il contatto tra artisti, comunità e contesto urbano. La gestione sperimentale dello scorso anno di Circuiti Dinamici, è stata efficace e mi fa piacere che sia questa realtà a proseguire nell’ottimo lavoro fatto".

Il calendario 2023 si apre giovedì 9 alle 18.30, con l’inaugurazione della mostra ’Sulla soglia della mia stanza’, personale dell’artista Anna Ronchiato. "Per la Stazione degli Artisti sarà un anno ricco di eventi - dicono le curatrici - a fare da filo conduttore sarà la volontà di valorizzare la cultura per generare un impatto sociale e favorire la partecipazione civica alle iniziative".

Vincenzo D’Altri