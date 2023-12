Cisco e i Dinosauri sul palco del Petrella

L’ex voce dei Modena City Ramblers Stefano ‘Cisco’ Bellotti domani sera dalle 21.30 tornerà sul palco del Petrella di Longiano con il suo Combat folk tour. L’artista sarà accompagnato da Alberto Cottica e Giovanni Rubbiani, che compongono la formazione de i Dinosauri, con cui Cisco non si esibiva da sei anni. La scaletta, che propone alcune rivisitazioni in chiave acustica, spazia tra i brani dei Modena, quelli di Cisco, dei Dinosauri e contiene un brano inedito scritto appositamente per l’omonimo tour. Combat folk, il cui titolo è una sorta di omaggio all’iconico album dei Clash, racconta le radici musicali dei vari componenti del gruppo, con uno sguardo alla loro evoluzione nel corso dell’ormai più che trentennale carriera. Il brano, inoltre, cerca di recuperare lo spirito di quel cantautorato che, a partire da Bob Dylan, scriveva dei testi che fossero in grado di stimolare l’ascoltatore a cercare un dibattito su temi diversi. I tre hanno cominciato a muovere i primi passi insieme proprio negli anni novanta nei Modena City Ramblers, con cui hanno inciso cinque dischi, venduto migliaia di copie e suonato all’estero. Nel corso degli anni duemila, a tempi alterni, hanno abbandonato la band madre per dedicarsi ad altri progetti musicali. Nel 2010 i tre musicisti si sono ritrovati per il tour ‘40 anni’, da cui è stato tratto l’omonimo disco live.

Nel 2017 hanno pubblicato ‘I dinosauri’, un disco di inediti a cui è seguito un tour teatrale. Ora Cisco, Cottica e Rubbiani hanno deciso di tornare sul palco in compagnia di Massimo Giuntini, che per anni ha condiviso con loro l’avventura nei Modena. Sarà un’occasione per rinsaldare un’amicizia ormai trentennale e per ripercorrere, strumenti alla mano, una lunga carriera musicale. I biglietti sono disponibili sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del Petrella.