Cise, rinnovato presidente e cda: conferma unanime per i componenti

Il consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Cise (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico), ente strumentale della Camera di commercio della Romagna, è stato rinnovato per il prossimo triennio. La conferma unanime di tutti i componenti del CdA riflette la continuità e il riconoscimento dei risultati ottenuti dall’azienda. Il presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, che per statuto è anche presidente di Cise, ha confermato la delega alla presidenza ad Andrea Castiglioni, direttore di Confcommercio della provincia di Rimini, rinnovando la fiducia nel suo operato. Gli altri componenti del CdA sono: Maria Teresa Bonanni, Presidente Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Forlì-Cesena; Renata Mantovani, Presidente della cooperativa sociale CAD e consigliera dell’ente camerale; Gianluca Capriotti, Segretario generale di Confartigianato Imprese Rimini e consigliere dell’ente camerale; Giuseppe Montaguti, Amministratore delegato di Infia Group. "Gli ottimi risultati conseguiti da Cise nel triennio appena concluso ci hanno spinto a dare un segnale di forte continuità - afferma il Presidente camerale Battistini -. L’azienda speciale si è dimostrata uno strumento essenziale per la Camera, utile per progettare e realizzare progetti di innovazione a beneficio del sistema imprenditoriale".