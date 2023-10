Cisl, allarme sicurezza: "Più malati per il lavoro"

Sono quaranta le persone ad aver perso finora quest’anno la vita sul posto di lavoro in Emilia-Romagna, di cui 11 in Romagna, dove peraltro si registra sia a livello regionale che provinciale un calo degli infortuni denunciati nei primi sette mesi dell’anno (in Emilia Romagna 11.241, -8,19%) tuttavia tali numeri rimangono ancora elevati. Il dato rilevante è che nella nostra provincia crescono impetuosamente le malattie professionali. Lo evidenzia la Cisl Romagna in vista della 73ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che si celebra l’8 ottobre.

"Servono azioni per invertire questa tendenza e garantire la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro - afferma il segretario generale Cisl Romagna, Francesco Marinelli –.L’aumento significativo degli infortuni nel lavoro indica una carenza nelle politiche di sicurezza sul lavoro e una necessità di revisione e rafforzamento delle misure esistenti. Anche l’aumento delle malattie professionali, soprattutto nella provincia di Forlì-Cesena, è motivo di seria preoccupazione. La situazione indica la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza e alle condizioni lavorative in determinati settori o aziende".

"Si deve investire di più nella formazione e nell’addestramento - aggiunge Marinelli – per prevenire incidenti mortali e infortuni. Siamo in ritardo: da un anno e mezzo si discute del nuovo accordo Stato Regioni in tema di formazione obbligatoria sulla sicurezza e intanto la media è di tre vite spezzate ogni giorno a causa di incidenti sul lavoro e malattie professionali".

Stando ai dati Inail nel 2022, tutte e tre le province romagnole hanno registrato un incremento degli incidenti sul lavor, del 6,14% che si traduce in 46.852 incidenti accertati rispetto ai 44.143 del 2021. Forlì-Cesena con un aumento dell’1,02%. è la più virtuosa delle tre. Nel 2022, nelle tre province romagnole sono stati registrati 16 decessi, cresciuti di cinque. Ravenna cinque, Forlì-Cesena sette e Rimini quattro.

"Questi dati allarmanti sottolineano la necessità di una revisione delle politiche di sicurezza sul lavoro in queste aree – dice ancora Marinelli –, nonché l’urgenza di interventi immediati per evitare ulteriori perdite umane". Quanto alle malattie professional ricnosciutei, nel 2022 a Rimini hanno avuto un aumento del 4,40%, mentre nella provincia di Forlì-Cesena si è registrato un incremento molto rilevante di quasi il 25%. Solo a Ravenna si è evidenziato un calo: di beni il 40%.

"Queste cifre – conclude il segretario Cisl Romagna Marinelli – richiamano con forza l’attenzione delle aziende, delle organizzazioni e delle autorità pubbliche sulla necessità di intensificare gli sforzi per proteggere i lavoratori".

Andrea Alessandrini