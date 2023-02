Cisl Romagna sfiora 83mila iscritti "Voce forte per lavoratori e pensionati"

Numeri in crescita quelli di Cisl Romagna, dove nel 2022 gli iscritti hanno sfiorato le 83.000 unità nelle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. Un trend in costante aumento. "Siamo orgogliosi di essere una voce forte per i lavoratori e pensionati - ha detto il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli nel corso dell’esecutivo che si è tenuto a Cesena - e continueremo a lavorare tutti assieme per affrontare le importanti sfide che ci attendono nel nostro territorio. I numeri parlano chiaro: nel 2022 abbiamo raggiunto 82.957 iscritti (+0,45%). Siamo grati per la fiducia che la gente ripone in noi e ci impegneremo per costruire un futuro migliore".

Nel comprensorio cesenate le sedi Cisl sono 11 (collocate a Cesena, Mercato Saraceno, San Piero, Sarsina, Ranchio, Cesenatico, Gambettola, San Mauro Pascoli, Savignano, Gatteo e Sogliano), mentre in tutta la Romagna ci sono 51 sedi. Restando ai numeri cesenati gli operatori di patronato Inas Cisl (che si occupa di pensioni, infortuni sul lavoro, invalidità e malattie professionali) sono 16, mentre gli operatori di Caf Cisl (che si occupano di tutte le pratiche fiscali, dalle dichiarazioni dei redditi alle successioni) sono 64.

"Il fatto che il numero degli iscritti a Cisl Romagna sia in crescita - continua Marinelli - testimonia, pur in un anno difficile sul versante economico sociale, l’apprezzamento delle persone verso la nostra organizzazione, specie in un momento come questo, dove c’è sempre più bisogno di un sindacato di prossimità più vicino ai bisogni delle nostre comunità".

Il numero degli associati attivi del sindacato è superiore rispetto a quelli in pensione, con il 60% di lavoratori contro il 40% di pensionati. "Questo è un dato positivo per il futuro del sindacato - continua Marinelli - perché indica che ci sono ancora molte persone che si interessano alle questioni di lavoro e sono disposte a unirsi al sindacato per difendere i loro diritti".

Il sindacato attira anche i giovani. "Il 13,73% degli iscritti alla Cisl Romagna sono giovani under 35, il che dimostra che il sindacato sta ancora attirando l’attenzione dei giovani, anche se con motivazioni diverse rispetto al passato - aggiunge Marinelli -. È un segnale importante, in quanto i giovani rappresentano il futuro del sindacato e il loro interesse può contribuire a rinnovare il movimento sindacale e renderlo più attuale e rilevante per le nuove generazioni. Altro fattore importante è rappresentato dalla presenza femminile. Le donne sono il 54,09%, mentre il 45,81% è rappresentato dagli uomini. I nati all’estero, poi, si attestano al 21,74%. I dati del tesseramento 2022 sono una fonte di grande soddisfazione per noi".

Annamaria Senni