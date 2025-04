Cisl Romagna:: "Tutelare i sanitari dalle aggressioni"

Maggiori tutele contro le aggressioni per il personale sanitario: è la richiesta avanzata dalla Cisl Romagna con la mobilitazione che ieri ha portato i manifestanti davanti all’ospedale Bufalini. Proprio al pronto soccorso del Bufalini nella serata di sabato scorso si sono vissuti per l’ennesima volta momenti di tensione, fortunatamente senza aggressioni fisiche.

"La situazione per il personale sanitario è preoccupante" - afferma Mario Giovanni Cozza segretario generale della Cisl fp Romagna – "Solo in Ausl Romagna nel 2024 ci sono state 517 aggressioni sia verbali che fisiche, 24 in più rispetto all’anno precedente".

"Apprezziamo alcune importanti decisioni adottate da Ausl Romagna, e che rispondono alle nostre richieste, come l’implementazione degli orari di copertura da parte degli agenti di Polizia di Stato – continua Cozza – Ma restano ancora molti passi da compiere, come l’apertura di un tavolo di confronto per rivedere le linee guida regionali sulla gestione delle aggressioni, che sono ferme al 2019".