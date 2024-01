"Città 30, la giunta finge di non volerla"

Marco Casali (FdI, nella foto) torna sulla Città 30 dopo che l’assessora Francesca Lucchi ha comunicato che non è all’ordine del giorno e non rientra nel programma dell’amministrazione comunale. "Questa giunta – afferma Casali – visto che crede fortemente nel provvedimento della Città 30 tanto da averlo scritto su quel documento programmatico, deve avere l’onestà intellettuale di dire qualcosa in merito. Non può fare il pesce in barile e tentare di nascondersi. Avrà o non avrà il coraggio di presentarlo alle prossime elezioni? Si assumerà la responsabilità di incatenarci tutti all’ennesima inutile regola? Nel caso in cui non ci creda, presto detto: vada in consiglio comunale e modifichi quell’articolato del Pums. Nel caso invece in cui ci creda, pare fermamente, allora lo dica pure. Misuriamoci sui contenuti con onestà intellettuale. Saranno poi i cittadini a scegliere".