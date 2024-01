Città 30, la polemica accelera. Biguzzi: "Non mi fido del sindaco"

A tutto gas. La polemica sulla Città 30 accelera nonostante il sindaco pochi giorni fa abbia spiegato che non seguirà la strada di Bologna. A spingere sull’acceleratore è Fabio Biguzzi della Lega. "Operazione elettorale del sindaco Lattuca quando tenta di addolcire l’amara pillola dei 30 all’ora generalizzati sostenuta dall’area ultragreen della sinistra - attacca il segretario comunale leghista – Lattuca ha capito che a pochi mesi dalle elezioni amministrative sarebbe un boomerang calcare la mano su un tema che trova contestazioni bipartisan tra i cittadini. Recenti sondaggi, infatti, hanno dimostrato la contrarietà degli italiani al provvedimento, compreso il 46% degli elettori Pd ostili ad allargare le zone 30. Ci chiediamo tuttavia se ci sia da fidarsi delle esternazioni del sindaco. In primo luogo perché nel “Piano Urbano della mobilità sostenibile” di Cesena è compresa la ‘città 30’, esattamente come a Bologna, e rappresenta un obiettivo dichiarato. In secondo luogo, perché tutte le politiche riguardanti la mobilità e la sosta di questa e delle precedenti amministrazioni comunali hanno avuto come obiettivo la penalizzazione del traffico veicolare. Come accaduto per le ‘chicane’ di via Roversano e per altre situazioni, la Giunta non ha ascoltato le ragioni del dissenso, respingendo ogni suggerimento di forze politiche, di residenti e di automobilisti. La Lega non è contraria al limite dei 30 dove è indispensabile, né vogliamo modificare l’esistente se non crea problemi. Siamo invece critici riguardo a progetti come le ‘città 30’ imposti dai sindaci utili solo ad alimentare le modaiole ideologie green che ad apportare benefici concreti".

Pronta la risposta del Pd cesenate a Biguzzi. "A Cesena il percorso è iniziato già da decenni in zone specifiche, come nel centro storico e vicino alle scuole, con risultati significativi sul numero di incidenti stradali, che si è notevolmente ridotto nel tempo. Per questo siamo favorevoli all’identificazione anche di nuove aree sensibili dove, in condivisione con la cittadinanza, fissare il limite dei 30 km/h. Dunque non una città a zona 30 generalizzata, perché siamo convinti che a Cesena questo limite abbia senso solo se stabilito in alcuni tratti e zone sensibili".