Città blindata per Mattarella Occhio alla sosta vietata in centro

La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 2 maggio si consumerà nel giro di meno di tre ore, ma le conseguenze sul centro storico potrebbero comunque essere sensibili, visto il rigore applicato in questi casi per il rispetto delle misure di sicurezza e antiterrorismo sul percorso del Capo dello Stato. Numerosi i divieti di circolazione edi sosta dispoti con un’ordinanza del sindaco Lattuca, alcuni a partire già dal pomeriggio di lunedì.

Mattarella arriverà alle 11 in piazza della Libertà a bordo dell’auto presidenziale. Le vie interessate dal percorso presidenziale, che sarà interamente transennato, saranno: via Cesare Battisti, piazza Giovanni Paolo II, Corso Giuseppe Garibaldi, piazza della Libertà, piazza Guidazzi e Corso Ubaldo Comandini. Per garantire la sicurezza e percorsi alternativi, la circolazione e la sosta dei veicoli, nonché l’occupazione del suolo pubblico, saranno oggetto di alcune importanti modifiche: dalle ore 15 di lunedì 1° maggio alle ore 15 di martedì 2 maggio sospensione dell’occupazione esterna del suolo pubblico con rimozione degli arredi, di tutti gli esercizi che si affacciano su Corso Garibaldi, a partire dall’intersezione con via Sostegni, sia in strada che sotto il portico fino a Piazza della Libertà, Galleria OIR, piazza Guidazzi, via Sostegni, via Cesare Montanari, anche sotto il portico, Corso Mazzini, anche sotto il portico.

Divieto di sosta con rimozione dalle 15 del 1° maggio fino alle 15 del giorno dopo in Aldini, tratto da piazza Ravaglia fino al civico 10; Braschi, tratto da Corso Giuseppe Garibaldi fino al civico 6; Cesare Montanari; Luigi Sostegni; via Mura di Porta Santa Maria, dal civico 13 al civico 21; Carbonari; Corso Giuseppe Mazzini; piazza Almerici; Corso Giuseppe Garibaldi; Contrada Dandini, da Corso Giuseppe Garibaldi a via Martiri d’Ungheria; Corso Ubaldo Comandini; e Montalti.

Dalle ore 6 alle ore 15 di martedì sarà vietato vendere bottiglie di vetro e contenitori di metallo in tutti gli esercizi pubblici presenti in Corso Garibaldi, piazza Mario Guidazzi; corso Mazzini; e piazza Almerici. Dalle ore 8 alle ore 15 del 2 maggio entrerà in vigore anche il divieto di circolazione, eccetto per i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso e specificatamente autorizzati dagli organi di controllo in via Cesare Battisti, dall’intersezione da via Armellini a via Carbonari; via Carbonari, intera estensione; Corso Giuseppe Mazzini; piazza Almerici; Corso Giuseppe Garibaldi; via Isei; via Zeffirino Re, da via Fantaguzzi a via Carbonari; Vicolo Carbonari; via Boccaquattro; Corso Ubaldo Comandini. Gli agenti delle forze dell’ordine preposti al controllo potranno estendere o modificare le disposizioni, in base a sopraggiunte necessità di ordine pubblico, di sicurezza, di soccorso e di variazione contingente degli orari dell’evento e dei diversi flussi di traffico.

Nella stessa fascia oraria del 2 maggio, dalle 8 alle 15, il trasporto pubblico locale subirà alcune modifiche, con relative deviazioni delle linee interessate. Infine sospensione e differimento della raccolta rifiuti dalle ore 15 di lunedì 1° maggio alle ore 15 di martedì 2 maggio.