Città capitale della cultura. Candidatura comune, Forlì ci sta

Arriva una svolta per certi versi clamorosa nella romanzesca vicenda della candidatura comune oppure disgiunta dei comuni di Cesena e Forlì a città capitale della cultura. Forlì, dopo che solo due giorni fa il sindaco di centrodestra solo Gian Luca Zattini aveva definito questa strada impercorribile e che il suo comune avrebbe presentato la candidatura in autonomia, ci ha ripensato accogliendo la proposta di Cesena, formalizzata in una lettera inviata giovedì dal sindaco Enzo Lattuca. Nella stessa giornata il consiglio comunale aveva approvato col solo voto contrario di Fratelli d’Italia la mozione di Cesena 2024 favorevole alla candidatura comune, corretta rispetto alla prima presentata il 22 gennaio, che proponeva solo quella di Cesena. Parallelamente Forlì era andato avanti da solo e si era scatenata l’inevitabile dietrologia: chi si è mosso per primo, chi disturba l’altro? Il dubbio magari può restare, ma ora questa fase per così dire conflittuale pare superata.

"Tra giovedì e venerdì – spiega il sindaco Enzo Lattuca – oltre a inviare la lettera, ci siamo parlati due volte con il sindaco Zattini e abbiamo convenuto che non solo la nostra offerta complementare rafforza la candidatura comune, ma anche che candidarci insieme può rappresentare una svolta nei rapporti tra Cesena e Forlì da sempre permeati da un alone di derby. Lavoreremo insieme e saremo più uniti. Quanto al fatto di chi presenterà la domanda è pura burocrazia, forma. La sostanza è che il progetto sarà comune. Il nostro territorio, inoltre, è stato duramente colpito nel 2023 dalla terribile alluvione e permettere ai nostri due Comuni di raccogliere tutte le loro energie per indirizzarle insieme verso un’azione di rilancio anche culturale contribuirebbe a rafforzare la loro identità".

Fino a poche ore fa, dicevamo, Forlì non sembrava propensa ad accettare di correre insieme con la ‘vicina di casa’, ma ora le cose sono improvvisamente cambiate. Lo rimarca a chiare lettere lo stesso sindaco Gian Luca Zattini. "Fin dalla comunicazione che ho presentato al consiglio comunale di Forlì sull’intenzione di candidarci a capitale italiana della cultura 2028 ho sottolineato il valore di un progetto di territorio, capace di unire e di valorizzare patrimoni, energie e risorse".

"Alla luce di quanto deciso dal consiglio comunale di Cesena – aggiunge Zattini – è quindi nell’interesse comune muoversi congiuntamente, come territorio, fermo restando la necessità di rispettare quanto previsto dai requisiti della candidatura. Ci tengo a sottolineare che ci siamo già parlati tra sindaci e che continueremo a parlarci per dare concretezza alla nostra proposta. Ogni ipotesi di muoversi insieme coi Comuni del territorio rappresenta una ricchezza e un valore aggiunto".

Al ministro della cultura Alessandro Giuli, che oggi sarà presente a Forlì per l’inaugurazione della mostra ai Musei di San Domenico, i sindaci di Cesena e Forlì, non consegneranno tuttavia la lettera di Lattuca cofirmata da Zattini, ma il primo approccio ufficiale sulla partita congiunta della città capitale della cultura verrà rimandato a un’imminente occasione. Ciò non toglie che a parole il ministro possa esserne già informato dal sindaco ospitante o da entrambi.