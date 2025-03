La città dei centenari, anche Terzina entra nel club: nacque nel 1925

Cesena, 4 marzo 2025 – Cesena è sempre più una città di centenari. D’altra parte la curva demografica s’impenna verso l’invecchiamento e gli ultra 65enni si avviano a sovrastare significativamente i più giovani. Fresca arrivata al traguardo del secolo di vita è Tersilia Magrini, da tutti conosciuta come Terzina, che ha festeggiato il 25 febbraio con parenti e amici. L’assessora ai servizi per le persone e le famiglie, Carmelina Labruzzo, le ha portato il saluto della città. “Siamo felici – commenta l’assessora – di prendere parte a questi preziosi momenti di famiglia che assumono valore per tutta la collettività. Cento anni sono tanti e meritano tutta la nostra attenzione: questi nonni sono stati testimoni dei grandi cambiamenti della società e della nostra città e rappresentano, per questo, la memoria storica del territorio. Con i loro racconti ci aiutano anno dopo anno a ricostruire eventi, episodi e aneddoti di cui, altrimenti, non ci sarebbe traccia. Rivolgiamo dunque i nostri più sentiti auguri alla signora Terzina”.

Tersilia Magrini è nata il 25 febbraio del 1925 a Sorbano nel comune di Sarsina. È stata la primogenita di 14 fratelli, di cui 5 morti prematuramente in età infantile. I suoi genitori erano mezzadri e hanno abitato nelle zone di Sapigno e Sarsina (località Massa) e poi a Monte Iottone nel comune di Mercato Saraceno. Nel giorno del suo compleanno, ricostruendo le tappe più importanti della sua vita, ha ricordato come negli anni della propria infanzia a farla da padrona era la miseria e che solo quando i fratelli maschi hanno iniziato a lavorare la situazione è migliorata.

Ha frequentato le scuole solo fino alla 3° elementare per affiancare sua mamma ad accudire i fratelli più piccoli e a fare le faccende domestiche. “Ho cominciato a preparare la piadina e la sfoglia all’età di 6 anni. Non ero abbastanza alta e per questo dovevo servirmi di uno sgabello”. Poi la guerra e la ricostruzione rappresentata dal matrimonio e dall’emigrazione in Svizzera con la speranza di trovare un lavoro. Ha avuto un’unica figlia nata il 3 ottobre 1958. Nel 1959 è tornata in Romagna trasferendosi con la famiglia nelle colline cesenati in località San Mamante. Oggi vive con la figlia nella frazione di San Carlo. A chi le chiede qual è il segreto per vivere fino a 100 anni risponde che “bisogna bere un bicchiere di vino rosso genuino quando si mangia, perché fa digerire e poi che non bisogna arrabbiarsi, perché è inutile”.