‘Città che legge’. Cesenatico insignita

Cesenatico è una "città che legge". Il riconoscimento è stato rilasciato ufficialmente dal Centro per il Libro e la Lettura, che ha premiato la città per gli anni 2025 e 2026. La qualifica, sostenuta anche dall’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, promuove e valorizza i comuni che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio, riconoscendo e sostenendo la crescita socio-culturale delle comunità, attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso.

Tra i requisiti necessari ci sono quelli di avere una biblioteca comunale, librerie attive sul territorio, organizzazioni di festival letterari e di aver firmato un patto per la lettura. Riguardo quest’ultimo aspetto, il Comune di Cesenatico lo ha fatto nei mesi scorsi creando una rete di collaborazione con numerose realtà territoriali. Con questo patto si stabilisce una collaborazione permanente tra tutti i futuri firmatari, al fine di valorizzare la diversità territoriale presente nella città, attraverso azioni congiunte, condivise e partecipate.

Il riconoscimento di "Cesenatico città che legge" offre anche l’opportunità di partecipare al bando dallo stesso nome, che premia progetti di promozione della lettura attraverso l’istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli sono orgogliosi del risultato raggiunto: "Cesenatico è una città che ha nelle sue vene una grande tradizione letteraria. In questi anni con la Biblioteca Comunale abbiamo fatto un grande lavoro, che ci ha portato a ottenere questa qualifica, che ci permetterà di partecipare a bandi importanti, continuando l’impegno per la diffusione della lettura".

Giacomo Mascellani