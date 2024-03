Città in lutto. Addio a Africo Morellini, medico e politico di spicco del Pri

È morto all’ospedale Bufalini a 88 anni compiuti il 6 gennaio, Africo Morellini, medico di famiglia in pensione, che ha proseguito l’attività professionale alla clinica Malatesta Novello, nonché personaggio di lungo corso e di spicco del partito repubblicano cittadino. Era ricoverato all’ospedale da una settimana. Il funerale sarà celebrato domani alle 10 all’abbazia del Monte da don Marcello Palazzi, parroco di Case Finali, quartiere dove Morellini risedeva. Nel piazzale verrà poi salutato dagli amici repubblicani. Lascia la moglie Elda, i figli Andrea e Alessio e i nipoti. La salma verrà cremata e i resti tumulati nel cimitero comunale. Le offerte raccolte nelle esequie funebri saranno destinate all’associazione ’Amici del Monte’, di cui è stato socio e vicepresidente. Tra i grandi amori della sua vita, insieme a quelli per la famiglia e la sua città, spicca la fede repubblicana nel partito in cui ha militato fin da ragazzo, a fianco di esponenti più in vista scomparsi prima di lui: l’amico Mario Guidazzi, fedele anch’egli all’edera per la vita, Denis Ugolini, Libero Gualtieri e Piero Gallina, morto il 26 dicembre scorso, che lasciarono il partito repubblicano per altri approdi.

I punti di riferimento ideali di Morellini furono Ugo La Malfa, il cesenate Cino Macrelli (di cui fu segretario a Roma nel 1962 quando diventò ministro della Marina Mercantile, esperienza che amava spesso rievocare) e l’illustre concittadino Oddo Biasini. In gioventù Morellini fu una delle anime del circolo goliardico cittadino di cui insieme al medico e caro amico Giancarlo Biasini era rimasto testimone. Sempre coinvolto nella vita della città, medico anche del teatro Bonci, è stato un protagonista della sua provinciale mondanità.

Il partito repubblicano, in cui ha militato fino all’ultimo presenziando alle direzioni sino a pochi mesi fa e mettendosi generosamente a disposizione nei momenti più critici, lo ricorda così: "La scomparsa di Morellini ci priva di un amico e di un interlocutore politico di primissimo piano, sempre pronto con il suo spirito critico a proporre nuove idee e prospettive di azione e di riflessione. Professionista serio, stimato e instancabile, ha messo le sue qualità a disposizione della comunità cesenate".

Numerosi gli incarichi. È stato più volte segretario del Pri cesenate, consigliere comunale dal 1980 al 1990 dal 1999 al 2004, membro della commissione toponomastica del Comune e del triumvirato a capo del partito dopo il congresso del 2018, presidente del Pri di Cesena dal congresso del marzo dell’anno scorso per poi lasciare la guida ai più giovani. Presidente dell’associazione culturale Ugo La Malfa, Morellini è stato sempre impegnato nelle attività culturali e sociali e ha guidato anche il Rotary club cittadino.

Il sindaco Lattuca gli rende omaggio come "volto storico della politica locale e determinato esponente del Pri, uomo di grande spessore, saldo e presente punto di riferimento per la comunità cesenate. Rilevante la sua esperienza in consiglio comunale. In Commissione toponomastica ha messo a servizio cultura e conoscenza della storia locale". Luciano Almerigi, presidente per anni degli Amici del Monte, elogia "la passione che ha infuso, mantenendo la sua fisionomia laica, nel sostenere l’amata abbazia".

Da memoria storica qual era della nostra città, Morellini è stato tante volte anche una fonte preziosa a cui attingere per il nostro giornale, in occasione della scomparsa di cesenati di rilievo di età importante, e fa effetto anche in questo la sua mancanza.