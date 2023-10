Città inquinata? "Rilevamento nella centralina a Forlì"

L’analisi di Milella, non ce ne voglia, a noi pare questa volta semplicistica e debole nel correlare la supposta causa all’effetto. Sui riscontri del report è bene dare la parola all’assessora alle politiche ambientali Francesca Lucchi. "Aderiamo in modo volontario alla classifica di Legambiente – rimarca l’assessora – perchè riteniamo che quello studio di questo tipo abbia un valore: inquadra le politiche locali in un contesto più ampio e stimola a lavorare meglio, mettendo le città in sana competizione. L’indagine ci premia come quarta città a livello nazionale per piste ciclabili e dodicesima per produzione di energia rinnovabile, temi cardine delle nostre politiche. Pur con un leggero miglioramento nel punteggio complessivo rispetto al 2022, si segnala un calo nella classifica finale. Si osserva che tutte le città stanno progredendo, seppur lentamente. Ci penalizza la qualità dell’aria, per la quale vengono utilizzati i dati della centralina della vicina Forlì, e la dimensione del nostro centro storico, che ha una piccola estensione come ztl e quindi come area pedonale. Si notano inoltre un leggero miglioramento nella raccolta differenziata, una riduzione del consumo di acqua e un aumento nei passeggeri del trasporto pubblico. Abbiamo le idee chiare su quali siano le politiche ambientali da perseguire, ma i cambiamenti richiedono tempo, impegno e costanza.