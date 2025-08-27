’Città viva’ con il Fu Me Festival. Spettacoli negli spazi urbani

di Raffaella CandoliLa sesta edizione di FU ME Festival, acronimo di Future Memorie, accende Cesena da martedì 2 a venerdì 14 settembre con quattro prime nazionali e oltre venti appuntamenti tra danza, prosa, stand-up, musica, mostre, passeggiate e performance. Il festival, particolarmente ricco di proposte per un pubblico di varia età e interessi, è un progetto dell’attore cesenate Michele Di Giacomo, direttore artistico di Alchemico Tre, con la consulenza musicale di Alex Monogawa; quest’anno sceglie come filo conduttore l’architettura, per indagare il rapporto tra città, persone e spazi. Cesena diventa così "Città Viva", per abitare luoghi simbolo come la palestra Ex GIL, il chiostro di San Francesco, l’ex bar Cristina e il Teatro Bonci, un’abitazione privata e il cimitero urbano. Sarà proprio il camposanto monumentale a inaugurare la rassegna, martedì 2, dalle 19 alle 21, con un rispettoso viaggio fisico, e sonoro udibile in cuffia, che intreccia racconti e immagini tra vita e morte, attraverso la performance "Nephesh. Proteggere l’ombra", una produzione Albe e Ravenna Teatro su ideazione di Alessandro Renda. "FU ME 2025 è abitare altrimenti - sottolinea Michele Di Giacomo -, esperienza urbana e comunitaria. Le collaborazioni con le associazioni locali renderanno la città protagonista, trasformandola in un organismo vivo da considerare con occhi nuovi". Un concetto condiviso dal Comune che patrocina e sostiene economicamente il Festival insieme ad altri contributi.

Dal canto suo la nuova direttrice artistica di Ert Fondazione Elena Di Gioia esprime la soddisfazione che il Bonci possa essere uno spazio scenico con ben 4 spettacoli di alto livello e due prime nazionali, inaugurando così una forma di collaborazione con un artista come Di Giacomo. Accanto a compagnie e interpreti emergenti under 35 e under 40, come Parini Secondo, Castaldo/Sintucci, la cantautrice Denise Battaglia, saranno presenti grandi nomi della scena contemporanea: Ascanio Celestini, Tindaro Granata, Terzo Segreto di Satira, Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Frosini-Timpano, Licia Lanera. Alcuni momenti da non perdere: 3-4 settembre, nella casa privata in via Verdi, sede della Fondazione Lam, prima nazionale de Gli stupidi sogni di Morgan (Castaldo/Sintucci): teatro di figura, outsider e generazioni sospese; 5 settembre, chiostro di San Francesco, Iliade Open Mic del Terzo Segreto di Satira: gli eroi omerici riletti in chiave satirica; 6 settembre, Chiostro di San Francesco, concerto gratuito di Denise Battaglia e a seguire Vorrei una voce di Tindaro Granata, con le storie delle detenute di Messina. 7 settembre, Chiostro di San Francesco, Poveri Cristi di Ascanio Celestini, intenso affresco di umanità marginale. 10 settembre, Ex GIL Hit Out del collettivo Parini Secondo: coreografia e musica con il salto della corda come strumento percussivo. A seguire 4 spettacoli al Bonci alle 21: l’11 settembre, Eight di Ella Hickson, per la prima volta in Italia, regia di Michele Di Giacomo. Venerdì 12, in prima nazionale Nascondevo ghiaccio sotto le mie ardenti carezze, progetto di Di Giacomo e Angelo di Genio, storia di un giovane omosessuale italiano di fine Ottocento. Sabato 13 "Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli", regia di Licia Lanera e infine domenica 14, debutto nazionale di Frosini-Timano in una fiaba ispirata all’opera di Tolkien. Collaborano inoltre ERT - Teatro Nazionale, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, FAI Cesena, Libreria Ubik, Apeiron Odv, Limo Aps, Mine Vaganti Verona.