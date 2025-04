Cittadini attivi per la protezione civile

Sabato il cuore di Cesena sarà teatro di un importante evento dedicato alla protezione civile, con il seminario ‘Preparàti, prepàrati’ che si terrà nella sala Sozzi del Palazzo del Ridotto dalle 17 alle 19.30. L’iniziativa, parte del progetto europeo ‘Times’, mira a rafforzare la resilienza della comunità locale attraverso la preparazione e la consapevolezza.

Il progetto ‘Times’ nasce dall’esperienza dell’alluvione del 2023, con l’obiettivo di analizzare il ruolo del volontariato spontaneo e fornire al Comune e al sistema di Protezione Civile strumenti efficaci per la gestione delle emergenze. Durante il seminario, esperti del settore come Cristina Ceccarelli, Manuela Strocchi e Giorgio Miccoli condivideranno le loro conoscenze e competenze. Il focus principale dell’incontro sarà il ruolo del ‘cittadino attivo’ nel sistema di protezione civile. Saranno approfondite le misure di autoprotezione, fondamentali per tutelarsi dai rischi e dai danni in caso di calamità. Un’ampia sezione sarà dedicata alle modalità di informazione e comunicazione del rischio adottate dall’amministrazione, con un focus sulle misure di autoprotezione per il rischio alluvione’.

Infine, in piazza Almerici, dalle 16 alle 19.30, si terrà ‘Io non rischio’, la campagna nazionale di sensibilizzazione sui rischi e sulle buone pratiche di protezione civile, curata dai Volontari del gruppo comunale di Cesena.