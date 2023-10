Cittadini da premiare. Scattano le nomination al ‘Malatesta Novello’

Premio Novello 2023, partono le nomination. Da qui all’8 novembre si snoda la gara tra i cittadini che vorranno candidare nomi di rilievo di uomini e donne del mondo culturale, scientifico, amministrativo, economico, imprenditoriale, artistico, sportivo della nostra città. Cesenati per nascita o residenza, viventi o alla memoria, degni di ricevere il più prestigioso ed atteso riconoscimento cittadino. L’unico elemento che li accomuna dovrà essere il prestigio e l’importanza del loro operato sul solco dell’impresa di un grande uomo come Malatesta Novello che ha reso visibile il nome di Cesena nel mondo grazie al suo lascito meraviglioso, la Biblioteca Malatestiana, Memoria del Mondo dell’Unesco. Dodici giorni dopo il termine ultimo per le candidature (da inviare al sito del Comune con tanto di dettagliate motivazioni) e la scelta della triade di quest’anno operata sulla base delle indicazioni pervenute alla giuria del premio, composta dal sindaco Lattuca, da Paola Errani e da Giancarlo Cerasoli, la macchina del Novello celebrerà la sua fase finale, ossia la cerimonia di consegna fissata come ogni anno al 20 novembre, giorno della morte di Malatesta Novello (1465), nella sua sede storica, l’Aula Piana della biblioteca. Questo è l’anno della 17a edizione, che aggiungerà altri tre nomi al prestigioso palmares che, guardando indietro, compone la storia dell’eccellenza cittadina. Quarantasette (nel 2011 i riconoscimenti attribuiti furono soltanto due, ossia a Nerio Alessandri e Chiara Guidi) i premiati a tutt’oggi: uno spaccato della Cesena più attiva e illuminata, quella che sa portare nel mondo il risultato di un impegno che rende merito ad una città che guarda costantemente al futuro pur celebrando una grande storia passata. Peraltro la formula adottata dalla tredicesima edizione, che ha aperto la scelta dei premiati al contributo di tutti, ha reso più popolare e partecipato il premio, creando sempre maggiore aspettativa ed anche qualche delusione, come succede quando la lista dei possibili premiati si allunga.

Ogni anno, comunque, la lista evidenzia quale attrazione esercita il premio e quanto è folto il parterre dei cesenati che potrebbe meritare il riconoscimento. "Siamo felici - commenta l’Assessore alla Cultura Carlo Verona - di poter rinnovare annualmente questo importante appuntamento che appartiene alla nostra comunità e che mette al centro la sapienza e la professionalità nel ricordo del signore di Cesena, Malatesta Novello". Il premio è stato istituito nel 2007 dall’allora sindaco Giordano Conti che lo consegnò a Nicoletta Braschi, Davide Trevisani e Oddo Biasini. Nell’edizione dell’anno passato è stato assegnato ad Arturo Alberti, Marisa Degli Angeli e Guido Guidi, che con dedizione, coraggio e sapienza, attraverso la loro professione e scelte di vita, hanno contribuito ad accrescere il valore della nostra città. Come ricordo del premio i prescelti ricevono in dono una pergamena ed una medaglia in oro che riproduce la moneta con l’effige di Malatesta Novello realizzata dal Pisanello. La cerimonia di premiazione sarà riproposta su Teleromagna (canale 14) mercoledì 22 novembre alle ore 21.