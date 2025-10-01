Cittadini illustri, premiati Hedi Pasini,. Giovanni Burioli e Giuseppe Zanotti

A Longiano durante l’ultima seduta del Consiglio comunale il sindaco Mauro Graziano, la Giunta e tutti i consiglieri, hanno conferito il prestigioso "Premio Città di Longiano" a tre personalità che con il loro impegno, talento e dedizione hanno portato lustro alla comunità longianese in Italia e nel mondo. I riconoscimenti sono stati assegnati a: Giovanni Burioli per i suoi 50 anni di attività nel mondo dell’enologia, durante i quali ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio. Heidi Pasini per il fondamentale lavoro svolto con l’Associazione Laboratorio Danza & Teatro, che da anni forma nuove generazioni di artisti nel campo della danza. Giuseppe Zanotti per l’eccezionale contributo alla comunità longianese come designer calzaturiero di fama internazionale e come mecenate dell’arte e della cultura. Il sindaco Mauro Graziano ha sottolineato come queste tre figure rappresentino, ciascuna in modo diverso ma ugualmente significativo, i valori fondanti della comunità longianese: lavoro, cultura, creatività e passione. E ha aggiunto: "Con il Premio Città di Longiano vogliamo riconoscere e ringraziare chi, con il proprio percorso umano e professionale, contribuisce a rendere la nostra città un luogo di eccellenza e di ispirazione. La storia di Longiano si costruisce anche attraverso persone come loro".

Ermanno Pasolini