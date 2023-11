Civati e il Manifesto di Ventotene

Mercoledì nella sede del PSI in Corte Dandini si terrà un evento organizzato dalla sezione cesenate del Movimento federalista europeo. L’incontro, in programma per le 18:15 sarà un’occasione unica per dialogare sulla nuova edizione del "Manifesto di Ventotene", edito dalla casa editrice People e vedrà la partecipazione di Pippo Civati, già deputato ed editore. La serata sarà introdotta dalla segretaria Mfe Cesena, Maria Laura Moretti, e verrà moderata da Valentina Maestri, vicesegretaria regionale Mfe, e Matteo Cantoni, segretario Gfe Cesena, che discutere con Pippo Civati sull’attualità di questo testo fondamentale, che traccia la linea guida del Movimento federalista europeo. "Il ‘Manifesto di Ventotene’ – afferma la segretaria Moretti –, che fu redatto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni nel 1941 mentre erano confinati sull’isola di Ventotene, nella nuova edizione curata dall’editrice People si pone al centro del dibattito politico, delineando una prospettiva chiara e attuale sulla costruzione europea e sui valori fondamentali del Mfe. Invitiamo tutti coloro che condividono l’interesse per le tematiche europee a partecipare a questo evento significativo. L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’opportunità unica di arricchire il dibattito sulla costruzione europea e sul ruolo fondamentale che il “Manifesto di Ventotene” continua a svolgere nel contesto attuale".