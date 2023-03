Clandestino denunciato, non ha rispettato il decreto di espulsione

Un clandestino di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri per non aver ottemperato al decreto di espulsione. L’uomo è stato controllato sulla via Cesenatico ed essendo sprovvisto di documenti, quando è stato sottopposto a rilievi fotografici e dattiloscopici, è risultato destinatario di ordine di espulsione con intimazione a lasciare l’Italia notificato dal questore di Forlì-Cesena il 14 novembre 2022. Altri due stranieri sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel Paese; un 29enne controllato dai carabinieri in viale Carducci e sprovvisto di documenti e un 33enne controllato dai militari della stazione di Gambettola mentre a piedi stava percorrendo la via Emilia, anch’egli senza documenti e sottoposto a rilievi fotografici e dattiloscopici.