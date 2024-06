Clandestino sorpreso con tre dosi di eroina, arrestato per spaccio

Uno spacciatore nordafricano di 30 anni è stato fermato dalla polizia locale, lunedì 3 giugno, quando nella zona di Ponente una pattuglia lo ha pizzicato con in tasca tre dosi di eroina. Successivamente gli agenti hanno perquisito l’albergo dove il malvivente alloggiava, trovando nella camera del 30enne altra eroina, per un totale complessivo di 30 grammi, oltre a denaro contante. L’uomo, clandestino, è stato foto segnalato ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.