Clarinettomania, il concorso per giovani talenti

Tutto pronto per la 7° edizione del concorso nazionale di esecuzione musicale ’I nuovi talenti del Clarinetto’, un omaggio ad Aurelio Magnani nel centenario della morte, la cui direzione artistica è di Piero Vincenti. Si esibirano giovani clarinettisti italiani e stranieri, solisti e gruppi con clarinetto. La giuria, come sempre di elevata caratura, sarà presieduta dal maestro Luca Milani 1° clarinetto dell’orchestra sinfonica nazionale della Rai. Il concerto e la premiazione dei vincitori sono in programma domani alle 17,45 presso l’auditorium dell’istituto musicale Corelli. Ingresso libero.