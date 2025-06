Class action di Cna Fita: "Risarciti i camionisti"

Buone notizie per gli autotrasportatori di Forlì-Cesena. Si è conclusa con successo una prima transazione a favore di clienti che hanno aderito all’azione risarcitoria (la class action promossa da Cna Fita) contro il cartello dei produttori di camion. Nel 2016 la Commissione europea ha inflitto una sanzione di 2,93 miliardi di euro a cinque produttori europei di autocarri che, secondo Bruxelles, avrebbero costituito un cartello per concordare i listini di vendita dei veicoli e per trasferire a carico dei clienti i maggiori costi sostenuti per le tecnologie adottate allo scopo di ridurre le emissioni. Per supportare le imprese di autotrasporto danneggiate, Cna Fita ha avviato una class action a cui hanno aderito 3.000 imprese per chiedere i risarcimenti alle case costruttrici di autocarri. Nonostante i tempi lunghi della giustizia, si sono già registrati risultati positivi per imprese del territorio di Forlì-Cesena. "Tale risultato evidenzia i vantaggi di un’azione giudiziaria rispetto alla cessione del diritto per poche centinaia di euro, che molti soggetti stanno proponendo agli autotrasportatori – sottolinea Paolo Andreini, presidente di Cna Fita Forlì-Cesena – e rende finalmente un giusto risarcimento alla nostra categoria".