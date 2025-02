Classifica degli ospedali italiani. Sale il Morgagni, scende il Bufalini

L’ospedale Bufalini perde posizioni nella classifica mondiale delle strutture sanitarie stilata dal prestigioso settimanale americano Newsweek. World’s Best Hospitals 2025 prende in esame la qualità degli ospedali tra oltre 2.400 strutture in 30 Paesi nel mondo. E’ solo 37esimo il primo ospedale italiano che appare nella graduatoria e si tratta del Niguarda di Milano, mentre il Policlinico Universitario Gemelli di Roma si piazza al 44esimo posto, seguito dall’ospedale San Raffaele al 54esimo. La prima struttura sanitaria dell’Emilia-Romagna, sempre secondo gli indicatori di Newsweek, è il Sant’Orsola Malpighi di Bologna, 73esimo a livello mondiale. Mentre in Romagna scala posizioni l’ospedale forlivese Morgagni-Pierantoni. Ma siamo già a questo punto nella sola classifica italiana, dove il Bufalini scende dal 79° all’84° posto. In risalita l’ospedale riminese al 58° posto. In calo l’ospedale di Ravenna al 92° posto.

L’ospedale cesenate ha ottenuto il punteggio medio del 68,70%. In base allo studio il miglior ospedale in Italia è il Niguarda di Milano con il 92,67% di punteggio medio, seguito dal Gemelli di Roma con l’92,30% e l’ospedale San Raffaele di Milano con l’89,07% di valutazione. In fondo alla classifica c’è l’ospedale San Carlo di Potenza con il 65% di punteggio medio.

Tra i fattori considerati i livelli di cura, la qualità della ricerca e la capacità di attrarre professionisti sanitari. Il punteggio si basa su un sondaggio online a cui hanno partecipato esperti medici, e su dati pubblici provenienti da sondaggi post-ricovero dei pazienti.