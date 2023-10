Classifica delle città verdi. Cesena è più inquinata

Smog, traffico, incidenti, rifiuti. È una fotografia tutt’altro che green quella emersa dall’indagine Ecosistema Urbano 2023, con Cesena che perde dieci posizioni nella classifica delle città più verdi d’Italia. L’indagine sullo stato di salute di 105 Comuni capoluogo in termini di vivibilità e sostenibilità ambientale, realizzata da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, prende in esame diciannove indicatori, distribuiti in cinque aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità e ambiente. "Le città - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - vanno ripensate come motori di un cambiamento capace di renderle vivibili e a misura umana, nonché laboratori fondamentali per il percorso di decarbonizzazione. Nei prossimi anni l’Italia dovrà moltiplicare i cantieri della transizione ecologica in tutte le città del nostro Paese. Siamo in grado di farlo, ma serve quella volontà politica, a livello nazionale e locale, che è mancata finora e che anno dopo anno diventa sempre più urgente".

Nella classifica generale, Cesena si ferma alla 43esima posizione. Sebbene il punteggio medio sia leggermente migliorato rispetto allo scorso anno, passando dal 59,02% al 59,63% (a fronte della percentuale del 100% di un centro urbano ideale), la città malatestiana perde ben dieci posizioni. Un risultato sottotono, specialmente se confrontato con la vicina Forlì che mantiene l’ottavo posto nella top ten delle città più sostenibili d’Italia, conservando il primato in Romagna.

La performance cesenate appare disomogenea, con risultati diversi a seconda degli indicatori considerati. Per quanto riguarda l’ambiente, Cesena si aggiudica la 20esima posizione per presenza di alberi e fa ancora meglio in termini di solare pubblico (11esima). Più deludente, invece, il piazzamento relativo alla presenza di isole pedonali, che vede la città ferma al 94esimo posto.

Se si osservano gli indicatori relativi all’aria, Cesena si trova in 31esima posizione per concentrazione media di biossido di azoto, al 77esimo posto per quanto riguarda i giorni di superamento della media mobile di ozono e al 65esimo per concentrazione di Pm 10. Considerando, invece, la macroarea acqua, Cesena si piazza 33esima con riferimento ai consumi idrici domestici e in 29esima posizione per la dispersione idrica per usi civili, industriali e agricoli.

Sul versante della mobilità, Cesena guadagna un buon piazzamento (il quarto) per la presenza di infrastrutture ciclabili mentre si classifica al 45esimo posto per l’offerta di trasporto pubblico, al 35esimo per numero di passeggeri dei mezzi pubblici locali e al 47esimo per estensione dello Ztl. Per tasso di motorizzazione, Cesena è 58esima con più di 67 auto ogni 100 abitanti mentre si colloca in 67esima posizione per numero di vittime della strada.

In tema di rifiuti, Cesena è tredicesima per la percentuale di raccolta differenziata mentre la situazione si complica se si considera la classifica dei rifiuti prodotti pro capite che vede la città al 99esimo posto (Forlì al 24esimo).