Claudio Casadei, ecco il premio per i 30 anni della sua attività

di Ermanno Pasolini

L’orgoglio per il lavoro ben fatto, per un articolo in un periodico specializzato tedesco relativo ad una ristrutturazione a cui ha dato il suo contributo; per il figlio che è entrato in impresa come socio al suo fianco e per il tinello di casa, dove l’impresa ha sede, scelto per la premiazione.

Lo sperimenta Claudio Casadei che ha ricevuto a casa sua dal responsabile di delegazione di Confartigianato del Rubicone, Bruno Dellamotta (al centro della foto, Claudio Casadei ha la targa in mano, l’altro è il figlio), una targa al valore artigiano per i trent’anni di impresa di installatore termoidraulico con l’attività a Ponte Ospedaletto di Longiano. Claudio aprì nel 1993 e si associò a Confartigianato. Dice Claudio Casadei: "Mi affianca come socio mio figlio Simone di 29 anni. C’è tanto lavoro, con cantieri in appartamenti e alberghi nel Rubicone, in Riviera, in tutta la Romagna e anche fuori territorio. La gioia più grande è quando mi chiamano da zone nuove perché col passaparola la nostra impresa ha acquisito reputazione di serietà ed efficienza. Conservo questa rivista specializzata tedesca perché si parla di una ristrutturazione che ci ha visto impegnati come termoidraulici: è proprio il caso di dire che siamo diventati internazionali. Abbiamo il gusto del lavoro ben fatto e di essere sempre chiari con i clienti, sia per quello che riguarda gli interventi migliori da fare, i tempi ed anche i costi fin dal primo approccio, il modo migliore per creare fiducia. Facciamo per i clienti quello che faremmo per noi, a casa".

Claudio Casadei spiega poi come ha imparato il suo lavoro: "Quando iniziai ero un ragazzino e feci della gavetta ed è quello che chiedo ai giovani quando vengono a fare gli apprendisti. Mi sono innamorato del mio mestiere di artigiano termoidraulico facendolo giorno dopo giorno. La filiera edile in questi anni si è rimessa bene in sesto nel territorio e noi cerchiamo di assicurare il massimo livello possibile nel rapporto qualità, tempestività e prezzo. Anche quando l’edilizia è andata in crisi, l’indotto non si è fermato e abbiamo superato indenni la pandemia. Certo, ora c’è il problema del costo delle materie prime e dell’inflazione, ma ogni anno il fatturato aumenta. Mio figlio è diventato bravissimo, sta dando un grande contributo all’impresa. Alle 5 e mezzo siamo tutti e due in piedi e alle otto di sera a volte siamo ancora in giro. Lavorare bene ci rende felici e alle pratiche pensa Confartigianato, con cui abbiamo rapporti oliati e familiari".

Conclude il responsabile Confartigianato del Rubicone Bruno Dellamotta: "Claudio e il figlio Simone sono un perfetto esempio della operosità e del valore artigiano delle nostre piccole imprese che danno valore aggiunto al territorio. Complimenti per i trent’anni di crescita continua".