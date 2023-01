Clementina ’Biba’ Picchetti è arrivata a 100 anni

Una data da ricordare, un compleanno importante, non solo e non tanto per la data di certo rilevante e da evidenziare, quanto soprattutto perché fa tutta la differenza del mondo arrivarci in eccellenti condizioni di salute e con uno spirito che pare antitetico all’età toccata.

Il Sindaco Monica Rossi ha infatti partecipato, portando i saluti di tutta l’Amministrazione Comunale, al compleanno di Clementina Picchetti, detta ’Biba’ che ieri, 23 gennaio 2023, ha festeggiano i 100 anni di età e che è ancora in ottima forma.

La signora Clementina, che oggi abita a Bora, è nata a Teodorano e cresciuta a Boratella terra di miniere, dove è diventata madre di due figli, Iride e Alfonso che a loro volta le hanno donato 4 nipoti e a seguire altri quattro pronipoti, trisavola dal 2022 con ben 99 anni di differenza tra lei e l’ultimo nuovo arrivato.

"Cento anni – commenta il Sindaco Montica Rossi – sono un traguardo molto importante e sono una gioia per tutta la comunità mercatese e per questo ho partecipati volentieri ai festeggiamenti per questa ricorrenza. Clementina è una nostra memoria storica, un bene prezioso da cui attingere racconti e pezzi di storia ormai lontani. A lei e a tutta la sua grande famiglia gli auguri di tutta l’Amministrazione Comunale".