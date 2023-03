Clima e ambiente, anche la Cgil domani in piazza

Domani alle 9 in piazza del Popolo a Cesena e parallelamente a Forlì si terranno manifestazioni indette dal movimento dei giovani ‘Fridays for future’. Anche la Cgil di Cesena e Forlì annuncia la partecipazione all’iniziativa: "Lo Sciopero Globale per il Clima, negli ultimi anni ha avuto il merito di far crescere consapevolezza e attivismo, aumentando la pressione sulla politica per un rapido e radicale cambiamento di sistema. Per continuare a tenere alta l’attenzione pubblica sulla crisi climatica e le sue conseguenze disastrose, le Camere del Lavoro hanno accolto l’appello di Fridays For Future rivolto a lavoratrici e lavoratori a partecipare allo sciopero per il clima; come ricordato anche dalla Cgil nazionale: l’inazione climatica dei Governi è grave. Lottare per la giustizia climatica e sociale è un obiettivo fondamentale per la Cgil per costruire un futuro equo, di pace, che rispetti i limiti della natura e i diritti di tutti gli esseri umani, che garantisca piena occupazione e bisogni fondamentali, proteggendo i beni comuni".