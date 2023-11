Cliniche contro la Regione: "Tariffe, un delitto perfetto"

"Non ce la facciamo più, siamo disposti a collaborare con il Sistema sanitario regionale e nazionale, col quale siamo strettamente in rete, ma occorre porre un limite". Ha toni drammatici Luciano Natali, presidente regionale dell’associazione delle case di cura private convenzionate Aiop, nel ribadire in un’apposita conferenza stampa - insieme al presidente degli ambulatori privaticonvenzionati Anisap Massimo Carpigiani - il profondo disagio innescato dal contenimento delle tariffe applicate dalla Regione Emilia-Romagna alle loro prestazioni diagnostiche e specialistiche in convenzione. "Che si attengono ad una indicazione nazionale - precisa l’ex sindaco di Cesenatico ora presidente Aiop - ma l’Emilia-Romagna ha avuto troppa fretta nell’applicarla mentre la maggior parte delle altre regioni sta colloquiando con le controparti e, in Lazio, c’è anche attesa per una richiesta di sospensiva al Tar".

Il quadro del contenzioso, che il presidente Carpigiani battezza "un delitto perfetto in cui la vittima è il paziente", parte da un tariffario fermo a 27 anni fa che oggi anziché aggiornare le cifre dovute al privato convenzionato le abbassa: meno 35 per cento per gli esami diagnostici più richiesti come Tac e risonanze magnetiche, emolumenti da fame, circa 89 euro a visita per i medici che, appena possono, migrano altrove . Un lavoro sottocosto per le 44 case di cura private della regione (a Cesena vi aderiscono la San Lorenzino e la Malatesta Novello) e 40 ambulatori privati. "E’ una situazione paradossale - ribadisce Natali - che finirà per spingere i pazienti verso la sanità privata non convenzionata dove tutto è a pagamento, ma almeno ha disponibilità in questa situazione in cui le liste d’attesa continuano ad allungarsi". Se le strutture private convenzionate dovessero cessare parte del loro rapporto con il pubblico verrebbe a mancare una parte importante del Sistema sanitario nazionale. Quanto importante? Per cercare in trasparenza un equilibrio possibile tra costi e rimborsi i privati convenzionati si sono rivolti a Nomisma che ha messo in fila i numeri del contributo delle strutture private accreditate sulla gestione sanitaria regionale. Intanto il monte delle prestazioni erogate, che nel 2022 è stato di 3 milioni 856.840, per il 45 per cento esami diagnostici. Un contributo aumentato negli anni: dal 10,8 per cento nel 2002, al 27 per cento nel 2022 e che per alcuni esami ha numeri altissimi (78 % di risonanze alla colonna vertebrale, 75% di quelle muscolo scheletriche, 70% cervello). Anche Aiop e Anisap Emilia-Romagna ricorreranno al Tar per bloccare la delibera regionale? "Faremo i conti di quanto ci perdiamo con queste tariffe - dice Natali - e ci siederemo ad un tavolo. Prima vogliamo conoscere il nostro punto di equilibrio, poi affronteremo il tema della sostenibilità. Dobbiamo attendere la conclusione del lavoro che abbiamo commissionato a Nomisma ". Le due associazioni, per il momento, fanno atto di speranza, confidando nel fatto che "non c’è un vincolo tassativo da parte del Governo ma un’indicazione a non spendere di più".