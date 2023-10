‘Clorofilla’ dà energia. Officina cesenate leader nei servizi per i cicloturisti

Chi pratica abitualmente cicloturismo o, più semplicemente, ama pedalare nell’entroterra e sulle tante ciclovie già presenti, in Romagna e non solo, le avrà notate di certo: parliamo delle colonnine, in genere di colore verde, per la manutenzione delle biciclette (ed eventuale ricarica delle e-bike), installate lungo le strade o in diverse piazze e aree cittadine. Non tutti sanno, però, che queste colonnine – chiamate ‘Clorofilla’ come il pigmento verde che consente alle piante di trasformare l’anidride carbonica in ossigeno – sono interamente realizzate e assemblate a Cesena, nell’azienda Buratti Meccanica, in via Archimede. Sì, perché il progetto ‘Clorofilla’ nasce da un’idea di Lorenzo Buratti e di suo padre Bruno, entrambi titolari dell’officina e patiti delle due ruote: Lorenzo, in particolare, guida le mountain bike fin da ragazzino ed è solito recarsi anche all’estero per partecipare a gare e competizioni dedicate. "Quando si macinano chilometri in bicicletta, gli imprevisti - da una banale foratura a problemi più complessi – sono all’ordine del giorno - racconta Lorenzo -. In tanti anni mi sono fatto un’idea di cosa occorre per ripararle rapidamente, so quali attrezzi possano risultare più utili. Eppure, durante i miei viaggi mi sono reso conto che le stazioni di assistenza per bici mancavano, o erano una rarità, anche nelle grandi ciclovie straniere: se c’erano, avevano comunque un aspetto estetico assai discutibile. Da buon italiano, amante del design e delle cose belle, ho deciso di cimentarmi in questa sfida". Forti anche delle proprie competenze tecniche (l’azienda di famiglia produce componenti meccaniche dal 1946 per imprese operanti in vari settori, dall’alimentare al biomedicale), Lorenzo e Bruno decidono di sviluppare un prototipo - "asimmetrico, come se fosse un albero", specifica Lorenzo – e lo presentano in occasione delle più importanti fiere europee del cicloturismo, nel 2019. ‘Clorofilla’ riscuote immediatamente un successo strepitoso, tanto che Lorenzo viene contattato anche da testate estere specializzate per parlare della sua invenzione.

A distanza di soli 4 anni, le colonnine Clorofilla sono disseminate in tutta Italia, ma anche in Belgio, Olanda, Svizzera, Austria e Slovenia. Nazioni ‘amiche’ dei ciclisti, si sa, "eppure anche in quei Paesi c’è molto da fare per promuovere realmente il cicloturismo", sostiene Lorenzo. La sua ‘mission’, ora, è "vedere, lungo piste ciclabili e ciclovie, tante stazioni di assistenza quante sono le stazioni di benzina lungo le strade. I tempi sono maturi per un cambio di prospettiva". Proprio per essere al passo coi tempi, e in linea con le esigenze di un manipolo sempre più nutrito di cicloturisti, nell’azienda di via Archimede (che oggi dà lavoro a una ventina di persone) si producono, oltre alle colonnine Clorofilla, il sollevatore Sequoia (una sorta di cavalletto per facilitare la manutenzione della bici) e le rastrelliere Liana, già viste nei dintorni di numerosi bar, ristoranti e alberghi che lavorano prevalentemente con ciclisti.