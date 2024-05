Cna a confronto con Giangrandi,. Lattuca e Casali

Lunedì alle 20.45, alla sala Novello Malatesta di Cesena Fiera in via Dismano, Cna organizza un confronto fra i candidati sindaci di Cesena Marco Casali, Marco Giangrandi ed Enzo Lattuca (nella foto). "Si confronteranno sui temi da noi suggeriti – sottolineano Federico Giovannetti e Piergiorgio Matassoni, presidente e responsabile Cna Area Cesena Val Savio –: chiediamo politiche sovracomunali su infrastrutture, aeroporto e salvaguardia del territorio; riduzione dell’aliquota Imu sugli immobili produttivi ed efficientamento del servizio di raccolta rifiuti, un ufficio semplificazione sulla burocrazia, sostegno a imprese con appalti a km zero, rigenerazione urbana, interventi sulle aree produttive e rapporto con l’università". "L’incontro – prosegue Cna – è stato pensato per consentire a tutti i candidati di confrontarsi sui temiche partono dall’idea di mettere le imprese al centro della città".