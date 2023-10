Cna, al via i corsi per i tecnici di progettazione per la filiera nautica

Coinvolge anche il Circolo Nautico di Cesenatico, il corso Ifts per la qualifica di tecnico di progettazione per la filiera nautica esperto nello sviluppo di progetti innovativi a basso impatto ambientale, che viene organizzato dall’associazione Cna Formazione Emilia-Romagna.

Il corso per specializzare dei tecnici in questo importante settore dell’economia, ha una durata complessiva di 800 ore. Di queste molte saranno concentrate in attività pratiche all’interno dei laboratori e 320 ore all’interno di prestigiose aziende del comparto. La partecipazione è gratuita ed offre un’importante occasione per avere un posto di lavoro, specie ai giovani tecnici appassionati di nautica. L’obiettivo che si pone Cna è quello di formare figure professionali in grado di realizzare lo sviluppo tecnico nel dettaglio di un prodotto nautico, individuando le componenti costruttive e adottando le soluzioni tecnologiche più idonee a coniugare aspetti prestazionali del prodotto e sostenibilità del processo produttivo.

Le lezioni si terranno prevalentemente nella sede di Cna Formazione Emilia-Romagna di Forlì, ma si terranno anche lezioni per così dire ’sul campo’, al Circolo Nautico di Cesenatico, situato nella zona di Ponente, fra il porto canale e il porto turistico. Sono previste visite anche al Circolo Velico di Marina di Ravenna ed anche in alcune aziende dove si producono barche e pezzi speciali per imbarcazioni. Le persone interessate possono ottenere informazioni telefonando al numero di telefono fisso 0543-026320 e partecipare all’open day che si terrà nella giornata di mercoledì 18 ottobre.

