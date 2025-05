Cna, il debutto del nuovo presidente

Si è conclusa la quinta edizione di Digital Way, l’evento promosso da Cna Turismo e Commercio e Cna Comunicazione e Terziario Avanzato Emilia-Romagna, quest’anno organizzato a Cesena in collaborazione con Cna Forlì-Cesena. Una giornata intensa dedicata all’approfondimento delle opportunità offerte dall’innovazione digitale per le imprese della filiera turismo e commercio.

L’evento ha preso avvio con dati significativi presentati da Elisa Muratori, responsabile di CNA Emilia-Romagna Turismo, Commercio, Comunicazione e Terziario avanzato: "Nel 2024, il turismo ha contribuito al 10,8% del PIL italiano e ha generato il 13% dell’occupazione nazionale. Le prospettive indicano una crescita significativa: si prevede che entro il 2034 il settore turistico rappresenterà il 12,6% del PIL e il 15,7% dell’occupazione".

Hanno aperto i lavori Lorenzo Plumari, assessore al Turismo e Commercio del Comune di Cesena e il neo-eletto presidente di Cna Forlì-Cesena Sandro Siboni, che ha dichiarato: "Siamo felici di poter ospitare, sul nostro territorio, la quinta edizione di Digital Way. Da un lato, riteniamo che offrire contenuti preziosi alle imprenditrici e agli imprenditori sia una delle funzioni strategiche di CNA. Su questo obiettivo investiamo energie importanti, sia a livello regionale sia a livello locale. La formula stessa di questo convegno – frutto della collaborazione di diverse componenti del sistema CNA – è indicativa del nostro modo di lavorare: un approccio collaborativo, volto a presentare alle imprese nuove opportunità di crescita e sviluppo".