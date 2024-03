Cna, incontro con le imprese al femminile

Cna Impresa Donna Forlì-Cesena celebra l’8 marzo con un incontro dedicato all’imprenditoria femminile. Appuntamento, sabato 9 marzo, dalle ore 10.30 presso Hubo in via Cavalcavia, 157. Saranno intervistate imprenditrici del territorio per conoscere le loro esperienze dirette professionali e le loro chiavi di lettura del mondo del lavoro in ambiti, a volte tradizionalmente e per falso stereotipo, prettamente maschili. Nella mattinata di sabato saranno, quindi, presenti le titolari di due imprese molto conosciute nei loro settori di mercato: Chiara, Francesca e Monica Morri, titolari di Nuovareda srl di Longiano, carpenteria metalmeccanica, specializzata in lavorazioni di alta precisione e Cristina De Ascentiis, socia e direttrice commerciale di Adria Bandiere srl di Cesenatico, leader nella fabbricazione di bandiere dal settore nautico all’hospitality.