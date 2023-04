Cna Industria, incontro con Julio Velasco

"In campo con Julio Velasco: leadership e gestione del team" è il tema del workshop organizzato da Cna giovedì 22 giugno dalle 17.30 a Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli.

"Repentini cambiamenti, incertezza, mercati sempre più globali ed esigenti, nuove strutture organizzative – spiega Cna in una nota – Queste sono solo alcune delle sfide di fronte alle quali si trovano ogni giorno le nostre imprese. Una complessità crescente difficilmente affrontabile da soli.

Cna Industria è il raggruppamento d’interesse del sistema Cna nato proprio con l’obiettivo di riunire, tra le imprese associate, quelle maggiormente strutturate che si muovono su mercati nazionali e internazionali e sono impegnate quotidianamente nel campo dell’innovazione di prodotti e di processi. Il gruppo di Cna Industria offre a queste imprese l’opportunità di partecipare ad eventi e percorsi condotti da relatori altamente qualificati, nei quali vengono affrontate le principali tematiche per l’accrescimento della cultura imprenditoriale". "L’evento lancio del progetto – evidenzia Matteo Cecchini presidente Cna Industria di Forlì-Cesena– sarà in compagnia di uno dei più grandi allenatori della storia della pallavolo mondiale, che ci parlerà della leadership e della gestione del team in azienda per raggiungere risultati d’eccellenza".