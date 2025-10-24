Cna, laboratori artigianali per bambini durante la fiera di San Crispino

Cna annovera da tanti anni, tra le sue iniziative storiche, i laboratori artigianali rivolti ai più piccoli. Lo fa col progetto ‘Detto fatto’ nelle scuole elementari oppure partecipando alle fiere sul territorio. Lo scorso fine settimana proprio sotto la sede Cna di Corso Mazzini 50 lo stand è stato allestito in occasione della Fiera dell’artigianato e della canapa che si è tenuta a Gambettola.

Sabato 25 Cna sarà presente alla tradizionale Fiera di San Crispino in occasione della festa del Patrono dei calzaturieri di San Mauro Pascoli. In piazza Mazzini gli imprenditori di Cna si metteranno in gioco trasferendo ai ragazzi l’emozione del lavoro manuale. Il primo sarà Mariglen Pergega della Gelateria Dolcemente Pascoli con le decorazioni dei biscotti dal tema Halloween. Al pomeriggio per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con il Cercal (la scuola calzaturiera del distretto) che con il laboratorio "Scarti di pellame: impariamo l’arte del riciclo" darà nuova vita a ciò che impropriamente è chiamato rifiuto trasformandolo in piccoli oggetti divertenti per i bambini.

Domenica 26 al mattino ci sarà Rovena Bezati titolare di Be Happy con "Pettiniamoci felicemente: laboratorio di acconciatura ’. Al pomeriggio "Mani in stampa" a cura di Roberta Braghittoni titolare della Stamperia Braghittoni di Cesenatico che insegnerà cosa si prova a decorare il tessuto con la stampa a ruggine.

e. p.