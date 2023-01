Cna vuole un tavolo di confronto per le concessioni balneari

Sull’intricata questione dei bandi sulle concessioni del demanio marittimo, che riguarda i titolari degli stabilimenti balneari, ma anche altre aziende come cantieri navali, colonie marine e ristoranti, interviene la ’Cna balneari’ con una proposta di mediazione a tutela degli attuali concessionari. La richiesta è di istituire un tavolo di confronto con il Governo per evitare l’applicazione della direttiva Bolkestein, attraverso una mappatura delle concessioni che rilevi la disponibilità della ’risorsa spiagge’ per nuove iniziative imprenditoriali e, nel contempo, garantisca la continuità aziendale per gli attuali titolari di stabilimenti balneari. Cna chiede anche di sospendere la scadenza delle attuali concessioni, fissato alla fine di quest’anno.

"E’ necessario verificare le aree demaniali libere affidabili in concessione, per capire la disponibilità - dice Marco Lucchi responsabile Cna Turismo e commercio di Forlì-Cesena - questo consentirebbe allo Stato di attuare un’analitica riforma del demanio marittimo e fluviale a finalità turistica. La riforma potrà contemplare una programmazione per il rilascio di nuove concessioni, in adesione ai principi comunitari ed i criteri di stabilità per gli attuali rapporti da non assoggettare alla Bolkestein, in quanto precedenti al recepimento della stessa nel nostro ordinamento".

Laura Navacchia, responsabile di Cna Forlì-Cesena Area Est Romagna vuole salvaguardare gli attuali rapporti: "I concessionari hanno contribuito, con l’eccellenza dei servizi offerti, al rilancio del turismo, stabilendo anche un patto implicito con gli imprenditori del territorio, che vogliono investire per valorizzare ulteriormente l’offerta turistica, ma rischiano di essere bloccati dall’attuale incertezza, che non possiamo permetterci".

