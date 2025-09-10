Co-housing per persone con disabilità. Il progetto avviato a San Mauro Pascoli

Prosegue il suo obiettivo con successo da oltre un anno il primo appartamento dell’Unione Rubicone e Mare inaugurato a San Mauro Pascoli il 12 marzo 2024, creato e pensato per un’esperienza di co-housing rivolta a persone con disabilità grave. Il progetto ’All’opera’ promosso dall’Asp, Azienda servizi alla persona del Rubicone, nasce dalla volontà di promuovere il concetto di vita indipendente per le persone con disabilità, il cui intento non è solo finalizzato al ’vivere da soli’ ma mira all’autodeterminazione della persona e alla libertà di scegliere il proprio percorso di vita, con un impatto positivo anche sull’ambito familiare. L’indipendenza e la libertà di scelta rappresentano i concetti base su cui il progetto ha preso forma e sono elementi fondamentali per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e rafforzare i percorsi di autonomia di ciascun inquilino. La posizione dell’abitazione, in prossimità dei principali servizi, rappresenta un elemento essenziale per favorire l’indipendenza degli spostamenti e facilitare i legami con il territorio e l’integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale circostante.

Il primo inquilino si è trasferito a maggio 2024 e sono attualmente quattro le persone con disabilità che vi risiedono, accompagnate da due educatori e uno psicologo. L’appartamento di 140 metri quadri, si trova in via Tevere, al primo piano di un condominio a pochi metri dal centro del paese ed è stato acquistato da Asp del Rubicone per 100mila euro, di cui circa 54mila finanziati grazie al fondo ’Dopo di Noi’ della Regione Emilia-Romagna. La ristrutturazione e i lavori successivi per renderlo facilmente fruibile dalle persone con disabilità hanno richiesto un investimento di 330mila euro, di cui circa 191mila sono stati coperti della Regione Emilia-Romagna tramite il ’Dopo di Noi’ e il rimanente è stato pagato direttamente da Asp del Rubicone utilizzando risorse proprie.

Per il progetto l’Unione Rubicone e Mare ha intercettato inoltre, un finanziamento Pnrr di 240mila euro, per la gestione e per i servizi domiciliari annessi al progetto. Ha detto Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli (nella foto): "E’ un’esperienza estremamente positiva che permette di elargire servizi socio assistenziali da un’ottica diversa rispetto alle forme più tradizionali. L’autonomia e la condivisione dei tempi e degli spazi sta portando buoni frutti sotto il profilo dell’interazione sociale e con il territorio degli utenti. Un particolare ringraziamento a tutti i partner del progetto e agli operatori che quotidianamente si prendono cura degli ospiti". Prossimamente nascerà un ulteriore appartamento nel Comune di Gambettola.

Ermanno Pasolini