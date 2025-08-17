Coach Chiadini punta tutto sull’entusiasmo

Luca Chiadini, tecnico della Nuova Virtus Cesena impegnata nel campionato di basket femminile di serie B, conta i giorni che separano la squadra dall’inizio della preparazione della nuova stagione. "A Cesena sento il fuoco dentro – sono le sue parole affidate a una nota del club –, non ho mai smesso di sentirmi parte di questa realtà, di continuare a coltivare il sogno di costruire qualcosa per le nostre giovani, che resti per il futuro. È questo il mio sogno, che condivido con Ivana Donadel da cinque stagioni. Abbiamo capito che la strada da percorrere era duplice: valorizzare le nostre giovani, perché sono loro la chiave per il futuro e cercare collaborazioni".

Il riferimento è ovviamente alla partnership con Faenza, annunciata già il mese scorso e che ha permesso di rilanciare un progetto di ‘linea verde’ abbinato al mantenimento del titolo sportivo della serie B: "Condividiamo gli stessi valori e obiettivi, e soprattutto quell’entusiasmo che sarà la chiave della nuova stagione, mantenendo ciascuno la propria autonomia, Faenza disputando il campionato di A2 e Cesena quello di serie B, ma con un’interazione costante che farà crescere le atlete di entrambe le società, aprendoci ancora di più al territorio. Vogliamo creare un ambiente serenissimo, che permetta alle ragazze di scendere in campo con il massimo entusiasmo e con la serenità di non dover vivere un errore o una sconfitta come uno stress o una tragedia. Entusiasmo, leggerezza e positività, dando la possibilità alle nostre giovani di mettere in campo tutta la voglia di fare, crescere e stupire".

Scorrendo il roster, i dati anagrafici non mentono: "Siamo una squadra iper-giovane, tanto che abbiamo chiamato a darci esperienza sottocanestro una ‘veterana’ di appena 26 anni, Alice Giorgetti, che affiancherà Ivona Scekic che è del 2007. Per il resto, sarà un mix tra ragazze nate tra il 2006 e il 2008, saremo un insieme di piccole scommesse, da vincere giorno per giorno. I prospetti da coltivare saranno tanti, da Ilaria Gori a Maria Laura Valerio che proviene da Forlì, ad Anita Petazzoni che è una lunga di 185 cm col fisico da atleta con un ottimo potenziale per il futuro, alle mie figlie Camilla e Carlotta e Veronica Marras a loro volta del 2008, così come le ragazze provenienti da Faenza, da Olivia Nyemeg e Beatrice Rotaru e tutte le altre, che ci daranno tantissimo. Sappiamo che dovremo affrontare delle difficoltà, vedendocela contro avversarie più esperte e smaliziate. Incasseremo sconfitte alle quali servirà reagire nel modo migliore. Saremo soprattutto noi dello staff a dover dare il massimo per sostenere e aiutare le ragazze in ogni momento. Mi aspetto una squadra che potrà essere brutta o maldestra, ma che sarà anche sempre pronta a ‘mordere’ e a mettere ‘le mani addosso’ alle avversarie, acquisendo coraggio e fiducia partita dopo partita".