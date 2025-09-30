Cocaina nel cruscotto. Fermato al casello dell’A14

Arrestato con oltre 100 grammi di cocaina mentre stava per entrare in autostrada. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 24enne cittadino albanese, ritenuto presunto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’arresto è scaturito da diversi servizi di controllo effettuati in zona Pievesestina e nelle vicinanze dei due caselli autostradali di Cesena Sud e Cesena Nord. Il giovane, a bordo di una Volkswagen Golf grigia presa a noleggio, è uscito dalla E45 dirigendosi verso il casello di Cesena Nord per entrare in A14. Proprio nei pressi del casello però il mezzo è stato fermato e sottoposto a controllo e perquisizione da parte dei Carabinieri del Radiomobile. Da un primo controllo mezzo e conducente sono risultati in regola, ma il giovane ha mostrato una evidente tensione e accentuato nervosismo, tanto da indurre i militari a condurre il giovane e il mezzo su cui viaggiava in caserma per un controllo più approfondito. I carabinieri hanno così approfondito i controlli su tutti vani del veicolo rinvenendo, nascosto all’interno del cruscotto del mezzo, in una zona accessibile solo previo smontaggio della componentistica, oltre 100 grammi di cocaina, in un unico pezzo. L’auto, la cocaina e il cellulare in uso dell’indagato sono stati sottoposti a sequestro e custoditi a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì, al fine di procedere a tutti gli ulteriori accertamenti necessari. Il valore della cocaina, dopo che lo stupefacente sarebbe stato diviso in dosi per la vendita al dettaglio, è stato quantificato in in oltre 10mila euro. Il 24enne albanese è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, tradotto presso la competente Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nei giorni successivi e nel corso della quale il Giudice del Tribunale, ha convalidato l’arresto e confermato a suo carico la custodia cautelare in carcerea Forlì.

Ermanno Pasolini