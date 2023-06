Coccinelle in azione contro i parassiti degli alberi

Prosegue la lotta biologica alla cocciniglia del leccio e agli afidi che si annidano nei cedri e nei tigli. A partire dalla scorsa settimana, il Settore Verde pubblico del Comune, in collaborazione con Bioplanet, è impegnato nell’esecuzione del trattamento naturale in difesa dei lecci aggrediti dal parassita della cocciniglia e di cedri e tigli presi di mira dagli afidi che generalmente, da aprile fino a ottobre, colonizzano le parti giovani degli alberi (germogli, foglie e rami) causando gravi danni. Come già avvenuto nel parco che circonda il Comando della Polizia Locale e in molte altre vie cittadine, anche quest’anno i giardinieri libereranno le coccinelle, ottime alleate contro la cocciniglia e spesso utilizzate come rimedio naturale per sconfiggere questi parassiti. Le coccinelle infatti sono attivi predatori di insetti e acari. Per questa ragione sono impiegate nella lotta biologica, ovvero nel controllo di una specie dannosa per le colture da parte di un suo antagonista naturale. In più, la loro presenza garantisce la buona salute dell’habitat e per questo vengono utilizzate come bioindicatori della qualità ambientale. Oltre alla sede del Comando della Polizia Locale di Cesena di via Natale dell’Amore, sono interessate dal trattamento diverse vie del Centro storico e le zone di Tipano, Settecrociari e Sant’Egidio. In tutte le aree oggetto dello specifico trattamento è stata collocata un’apposita segnaletica di avviso.