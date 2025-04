Cocktail Party: Successo per il Torneo di Rugby Giovanile in Romagna

La prima edizione di Cocktail Party, il torneo di Rugby della Romagna va in archivio con un ottimo bilancio: lo stadio del Rugby di Cesena ha fatto da cornice a due giornate in cui il rugby giovanile è stato grande protagonista, con 9 squadre Under 16 provenienti da tutta Italia a contendersi il torneo principale e 24 partite disputate complessivamente tra venerdì e sabato scorsi. C’è stato spazio anche per i giocatori Under 14 dei club della Franchigia, impegnati in una partita amichevole tra due rappresentative romagnole che ha preceduto la finalissima della competizione Under 16. Il Torneo se lo è aggiudicato la compagine del Friuli Venezia Giulia, che ha battuto in finale il Bologna Rugby. Sul gradino più basso del podio è salito il Rugby Rovigo, mentre il quarto posto è andato allo Jesi, che ha battuto nella finale 4°-5° posto la squadra di casa espressione del Polo Romagna. Positivo il bilancio del direttore tecnico del Romagna Rfc Simone Luci: "Il torneo è stato pensato per dare a tutti i partecipanti l’opportunità di confrontarsi con realtà che normalmente non affrontano nei propri campionati: nell’arco delle due giornate ogni gruppo ha giocato con almeno cinque squadre diverse senza quindi mai incontrare la stessa. Siamo soddisfatti, abbiamo gettato delle buone basi da cui ripartire nella prossima stagione, per rendere questa manifestazione un appuntamento fisso". La manifestazione è stata l’occasione per ricordare Tommaso Battini, giovane arbitro prematuramente scomparso nel 2020, a cui il Romagna Rfc ha dedicato l’iniziativa ‘Ci guarda dall’alto’: grazie alla collaborazione con il comitato regionale della Fir, è stato individuato un giovane arbitro, che nella prossima stagione avrà la possibilità di seguire un percorso di formazione partecipando alle attività proposte dal Romagna. Il premio è stato assegnato a Lorenzo Biondi, premiato da Silvia, mamma di Tommy, in un momento molto emozionante per i tanti presenti. In entrambe le giornate si è registrata una grande partecipazione allo Stadio del Rugby di Cesena, a rendere davvero speciale l’atmosfera di questa prima edizione di Cocktail Party.