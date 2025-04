Codice della strada. Contravvenzioni, Cesena tra le città meno severe

"Multe troppo elevate e aumenti a non finire". Automobilisti cesenati e forlivesi sul piede di guerra per le elevate sanzioni sempre più pungenti, che vanno a condire un codice della strada da dicembre ancora più aspro. Si segna (secondo il Sole 24 Ore) nel 2025, un aumento del 17,6% delle sanzioni stradali. Ma siamo sicuri che anche noi, cesenati e forlivesi, dobbiamo lamentarci? Parrebbe di no (almeno per ora) secondo l’analisi realizzata da Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

I comuni di Forlì e Cesena (pensate un po’) si collocano agli ultimi due posti in regione per incassi provenienti da multe e sanzioni. Forlì e Cesena sono i comuni in Emilia Romagna che, nel 2024, hanno incassato i minori proventi da multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del codice della strada. Forlì ha registrato proventi per 1,1 milioni, Cesena proventi per 3,4 milioni.

Nel 2024 gli incassi complessivi dichiarati dai comuni capoluogo di provincia emiliano-romagnoli hanno sfiorato i 92,2 milioni di euro, in calo del 2% rispetto al 2023. I comuni che hanno incassato di più sono Bologna (al settimo posto nella graduatoria nazionale) con quasi 27,7 milioni di euro. Al secondo posto il comune di Parma, con 12,2 milioni di euro, seguito da Modena, con quasi 11,8 milioni di euro, e Ravenna (11,6 milioni). Continuando a scorrere la classifica troviamo Rimini (9,4 milioni di euro), Reggio Emilia (5,8 milioni di euro) e Piacenza (5,3 milioni di euro). A Ferrara i proventi registrati nel 2024 sono stati 3,7 milioni di euro. Ed eccoli lì, i fanalini di coda che chiudono la classifica: Cesena (3,4 milioni), e Forlì (1,1 milioni di euro).

Facile.it ha indicato anche il valore di ‘multa pro capite’ (rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti). In vetta alla classifica regionale, con una multa pro capite pari a 74,4 euro, si trova il comune di Ravenna. Al settimo posto in regione troviamo Cesena (35,4) e al decimo (e ultimo posto) Forlì, con un valore di multa pro capite pari ad appena 9,8 euro.

Buone notizie dal fronte delle assicurazioni auto. Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a febbraio 2025 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Emilia-Romagna occorrevano, in media, 543,36 euro, in calo del -2,8% rispetto al 2024.